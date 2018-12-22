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ВМФ Южной Кореи получил три новых боевых корабля

Политика

Суда войдут в состав ВМФ в начале 2019 года

Сеул, 22 декабря 2018, 18:15 — REGNUM  21 декабря в Южной Корее были спущены на воду три новейших скоростных корвета, которые уже через несколько месяцев войдут в состав военно-морского флота. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Церемония прошла на верфи «Ёндо» компании Hanjin Heavy Industries неподалёку от города Пусана на юге страны. В ближайшие месяцы корабли серии PKMR будут проходить испытания и процесс приёмки, а затем приступят к несению службы. Ожидается, что они заменят устаревшие суда модели PKM.

Что касается тактико-технических характеристик корветов, то их водоизмещение составляет 200 тонн, вооружение представлено 76-мм пушкой, пулеметом калибра 12,7-мм, а также небольшими глубинными бомбами и 130-мм ракетами. Также они способны вести радиоэлектронную борьбу и уничтожать ракеты противника. Главным образом, корабли будут задействованы в прибрежной зоне.

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Зарубежная хроника
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