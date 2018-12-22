КНДР обвинила Южную Корею в медленной реализации межкорейских проектов

Сеул, , 16:22 — REGNUM СМИ КНДР обрушились с критикой на Южную Корею за практически полное отсутствие прогресса в реализации совместных проектов. Сеул «не может сделать ни шагу» без одобрения Вашингтона, считают в Пхеньяне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Многочисленные критические статьи появились, в частности, на крупнейшем новостном интернет-ресурсе «Уриминджоккири», связанном с КНДР, а также в главной газете Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун». Причиной стал визит в Сеул спецпредставителя США Стивена Бигэна и ряд консультаций с его участием, на которых союзники обсуждали координацию политики в отношении КНДР. Северная Корея считает своего соседа несамостоятельным игроком, который нарушает данные ранее обещания о сотрудничестве.

В Сеуле, в свою очередь, ответили, что проводят консультации с целью соблюдения санкций в отношении КНДР, что вызвало негодование в Пхеньяне. КНДР требует от США и Южной Кореи ослабить санкции, так как был достигнут определенный прогресс в процессе ядерного разоружения.