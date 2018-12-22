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Евросоюз выделил Эфиопии финансовую помощь для борьбы с бедностью и голодом

Политика

Европейский Союз выделил Эфиопии 20 млн евро для устранения проблем нищеты и голода в стране

Аддис-Абеба, 22 декабря 2018, 18:25 — REGNUM  Адмасу Небебе, министр финансов Эфиопии, и Эрик Хаберс, глава направления ЕС по сотрудничеству в Эфиопии, подписали соглашение о выделении Эфиопии кредита в 20 млн евро. Финансовая помощь Евросоюза будет использована правительством страны для улучшения состояния здоровья и качества питания эфиопских граждан. Об этом сообщил 21 декабря эфиопский новостной ресурс ENA.

Регулярная материальная помощь Эфиопии со стороны ЕС направлена на содействие усилиям правительства страны по сокращению бедности и обеспечению роста качества жизни населения посредством улучшения эффективности социальной политики Эфиопии в области здравоохранения и питания граждан.

На данный момент регулярно поступающие финансовые средства Евросоюза в Эфиопию внесли значительный вклад в улучшение доступа к медицинским услугам и их качества в регионах Афар, Бенишангуль-Гумуз и Гамбелла.

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Зарубежная хроника
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