Евросоюз выделил Эфиопии финансовую помощь для борьбы с бедностью и голодом

Аддис-Абеба, , 18:25 — REGNUM Адмасу Небебе, министр финансов Эфиопии, и Эрик Хаберс, глава направления ЕС по сотрудничеству в Эфиопии, подписали соглашение о выделении Эфиопии кредита в 20 млн евро. Финансовая помощь Евросоюза будет использована правительством страны для улучшения состояния здоровья и качества питания эфиопских граждан. Об этом сообщил 21 декабря эфиопский новостной ресурс ENA.

Регулярная материальная помощь Эфиопии со стороны ЕС направлена на содействие усилиям правительства страны по сокращению бедности и обеспечению роста качества жизни населения посредством улучшения эффективности социальной политики Эфиопии в области здравоохранения и питания граждан.

На данный момент регулярно поступающие финансовые средства Евросоюза в Эфиопию внесли значительный вклад в улучшение доступа к медицинским услугам и их качества в регионах Афар, Бенишангуль-Гумуз и Гамбелла.