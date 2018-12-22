Парламент Эфиопии одобрил законопроект о границах субъектов федерации

Аддис-Абеба, , 17:03 — REGNUM Палата народных представителей парламента Эфиопии большинством голосов — 33 депутата проголосовали «за», 2 воздержались, 1 депутат «против» — одобрила принятие нового законопроекта о внесении поправок в законодательство страны и создании комиссии по разрешению споров о границах между субъектами эфиопской федерации. В соответствии с законопроектом, комиссия будет подотчетна непосредственно премьер-министру Эфиопии и займется разрешением проблем административных границ субъектов и вопросами национальной идентичности народов внутри регионов. Об этом сообщило 21 декабря эфиопское информационное агентство ECADF.

По заявлению депутатов — авторов законопроекта, данная комиссия необходима для разрешения проблемных ситуаций, связанных с противоречивой демаркацией административных границ субъектов, которые в основном являются источником вооруженных конфликтов между многочисленными народами Эфиопии.

Кроме того, палата также одобрила новый законопроект, направленный на внесение поправок в действующее Положение о Национальных силах обороны Эфиопии. Новый законопроект вносит поправки в более чем 28 статей Положения и добавляет статьи о создании военно-морских, космических и кибер-сил. Также предполагается увеличить срок службы в рядах вооруженных сил Эфиопии.