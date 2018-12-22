Власти Эфиопии создали командный пункт в Оромии для прекращения насилия

Аддис-Абеба, , 16:31 — REGNUM На западе Эфиопии открылся командный пункт Национальных сил обороны Эфиопии, сформированный для решения проблемы с безопасностью вдоль границы между регионами Оромия и Бенишангуль-Гумуз. Командный пункт состоит из представителей федерального командования армии Эфиопии, военного командования двух штатов и федеральной полиции. Об этом сообщил 21 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Командному пункту поручено обеспечивать безопасность жителей штатов, а также устранять боевиков оппозиционных группировок, которые регулярно совершают акты насилия над гражданским населением Оромо и Бенишангуль-Гумуза. Также сообщается, что командный пункт, базирующийся в городе Асосса, столице региона Бенишангуль-Гумуз, будет работать в сотрудничестве с силами безопасности Судана.

Более 100 человек были убиты, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, которые произошли вдоль границы этих двух регионов за последние три месяца.