Эфиопия подготовила 50 специалистов ВВС Уганды

Аддис-Абеба, , 19:51 — REGNUM В Аддис-Абебе прошла церемония вручения дипломов об окончании военно-воздушной академии Эфиопии первым 50-ти военнослужащим ВВС Руанды, подготовленным в Эфиопии по двустороннему договору о сотрудничестве. Начальник штаба ВВС Руанды генерал-майор Чарльз Карамба вместе с командующим эфиопскими ВВС бригадным генералом Йилмой Мердасой присутствовали на церемонии вручения дипломов выпускникам. Об этом сообщило 21 декабря эфиопское информационное агентство FanaBC.

Летчики ВВС Руанды прошли курс обучения по техническому обслуживанию воздушных судов в Академии ВВС Эфиопии. В своем выступлении генерал-майор Карамба поблагодарил правительство Эфиопии и, в частности, ВВС страны за оказанную поддержку в подготовке пилотов для Руанды. Он добавил, что обучение руандийских граждан в Эфиопии является результатом исторического и братского сотрудничества двух стран, которое началось в 90-х годах.

Среди 50 выпускников академии семь женщин, военнослужащих ВВС Руанды. Прошедшие подготовку военные из Руанды получили квалификации по работе на авиационных силовых установках и управлению планерами, по ремонту авиационного электрооборудования и приборов, а также по управлению системами навигации и вооружения.

Силы обороны Руанды и Национальные силы обороны Эфиопии поддерживают тесные двусторонние отношения и в течение последних 20 лет активно сотрудничают в области авиационного машиностроения, развития военно-промышленного комплекса и медицины.