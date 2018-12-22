Меймене, Афганистан, , 22:02 — REGNUM 21 декабря официальный представитель полиции провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) Абдул Карим Юруш заявил, что на территории этого региона в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить несколько контрольно-пропускных пунктов в уезде Кайазар провинции Фарьяб, однако их нападение было отбито.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана, в результате боя с Национальными силами безопасности и обороны ранения получили восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате столкновения с боевиками три сотрудника сил безопасности были убиты, еще четыре получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.