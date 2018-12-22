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Представитель Афганистана: вывод войск США не скажется на безопасности

Политика

Харун Чахансури заявил, что американские солдаты вовлечены главным образом в процесс подготовки Национальных сил безопасности и обороны Афганистана

Представитель Афганистана: вывод войск США не скажется на безопасности
DVIDSHUB
Американский солдат

Кабул, 22 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  21 декабря официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Харун Чахансури прокомментировал возможный вывод семи тысяч военнослужащих США из Афганистана. Он заявил, что частичный вывод Американских войск не окажет серьезного влияния на ситуацию с безопасностью в Афганистане, так как в последние четыре с половиной года именно афганские силы в полной мере отвечали за ситуацию в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано официальным представителем главы Афганистана во время пресс-конференции.

Харун Чахансури сказал, что те американские военнослужащие, которые могут покинуть Афганистан, главным образом вовлечены в процесс подготовки Национальных сил безопасной и обороны.

Официальный представитель президента добавил, что многие уверены в неспособности афганских сил обеспечить безопасность в стране и считают, что в случае вывода американских солдат центральное правительство падет, но Национальные силы безопасности и обороны доказали своими действиями, что такие предположения в корне неверны.

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Зарубежная хроника
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