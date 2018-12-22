Спецпредставитель США по Афганистану встретился с руководством Афганистана

Кабул, , 17:28 — REGNUM Специальный представитель Соединённых Штатов Америки по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад встретился в Кабуле с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани и главным исполнительным лицом Афганистана (ГИЛ) Абдуллой Абдуллой.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе встречи с руководителями Афганистана Залмай Халилзад рассказал им о результатах третьего раунда переговоров с официальными представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Абу-Даби. Ранее специальный представитель охарактеризовал переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах как важный этап на мути к установлению внутриафганского диалога, который положит начало миру в стране.

В ходе встречи специальный представитель США, президент Афганистана и Главное исполнительное лицо обсудили дальнейшие шаги на пути к установлению внутриафганского диалога и к заключению мирного договора с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).