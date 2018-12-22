В Неваде сенатор обещает отдать зарплату на помощь госслужащим

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM До тех пор, пока работа правительства не восстановлена, сенатор от штата Невада Кортес Масто будет жертвовать свою зарплату на помощь людям, которые останутся без оплаты. На своей странице в твиттере сенатор сообщает:

«Я не могу получать свою зарплату в период остановки работы правительства, зная, что так много госслужащих в Неваде и по всей стране останутся без оплаты. Я буду жертвовать свою зарплату на благотворительность в Неваде каждый день блокировки правительства.

К сожалению, президент Трамп привел нашу страну в еще один кризис прямо перед праздниками. Мы должны работать вместе, чтобы положить конец этой блокировке, и сохранять приверженность делу защиты границы путем использования новой технологии и обновления существующей инфраструктуры — при этом держа администрацию подотчетной.

Демократы поддерживают безопасность границ, как и всегда, но мы не будем смирно сидеть в то время, как президент Трамп создает кризис и зря тратит миллиарды долларов американских налогоплательщиков долларов. Он должен работать, чтобы найти общее решение и подписать двухпартийной компромисс, на который согласятся и демократы, и республиканцы».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу. Все дело в том, что американские законодатели никак не могут принять федеральный бюджет из-за статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Возвести стену Дональд Трамп намерен во что бы то ни стало, демократы выступают категорически против нее и отказываются соглашаться выделять на нее требуемую сумму — более 5 млрд долларов.