Русскоязычная партия Израиля требует исключить из Кнессета депутата-арабку

Иерусалим, , 18:08 — REGNUM Русскоязычная партия Кнессета Израиля «Наш дом — Израиль» (НДИ) требует исключения из парламента депутата-арабку Ханин Зуаби. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу партии НДИ.

Ранее народная избранница выступила с критикой Закона о высылке семей террористов, назвав его «военным преступлением», а палестинских террористов — «борцами за свободу». В ответ на заявление Зуаби депутат от НДИ Роберт Илатов назвал депутата «предательницей самого низкого пошиба», потребовав ее исключения из парламента.

«Зуаби раз за разом атакует государство Израиль и солдат Армии Обороны Израиля, прикрываясь свободой слова и демократией. Если ей не нравятся законы, которые принимает Кнессет, то пусть она отправляется в парламент Палестинской автономии, где ей самое место», — заявил Илатов.

Стоит отметить, что конфликт между Зуаби и депутатами НДИ продолжается уже несколько лет.