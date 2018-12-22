Государственная прокуратура Израиля обвиняет Нетаньяху в коррупции

Иерусалим, , 17:07 — REGNUM Государственная прокуратура Израиля завершила изучение материалов следствия по делу о коррупции против действующего премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху. Как сообщает израильское информационное агентство Globes, решение об обвинительном заключении должен принять юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит.

Рассмотрение дела Нетаньяху в канцелярии Мандельблита начнется на следующей неделе. При этом прокуратура пришла к выводу, что действующий глава правительства виновен в получении взятки. Против Нетаньяху заведены сразу два уголовных дела: о получении подарков и о попытке сговора с владельцем медиа-холдинга «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом.

В министерстве юстиции Израиля предполагают, что окончательное решение будет вынесено примерно через два месяца.

Сам Нетаньяху отрицает свою причастность в вышеупомянутых делах, отмечая, что «вбросы СМИ оказывают недопустимое давление с той целью, чтобы обвинительное заключение было подано любой ценой».