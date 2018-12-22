Армия Израиля начала «нейтрализацию» туннелей «Хезболлы»

Иерусалим, , 16:35 — REGNUM Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала мероприятия по «нейтрализации» тоннелей движения «Хезболла» на границе с Ливаном. Как сообщает израильская телерадиокомпания Kan, данные меры являются частью операции «Северный щит», проводимой ЦАХАЛом.

Известно, что подземные ходы использовались организацией для проведения диверсий на территории Израиля. В связи с этим командованием ЦАХАЛ было принято решение о нейтрализации туннелей путем «закупоривания» их бетоном.

За несколько часов до начала мероприятий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем Twitter: «Мы продолжаем нейтрализовывать туннели террористов. На данный момент мы используем для этого специальную технологию».