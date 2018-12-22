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Армия Израиля начала «нейтрализацию» туннелей «Хезболлы»

Политика

Данные меры являются частью операции «Северный щит»

Иерусалим, 22 декабря 2018, 16:35 — REGNUM  Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала мероприятия по «нейтрализации» тоннелей движения «Хезболла» на границе с Ливаном. Как сообщает израильская телерадиокомпания Kan, данные меры являются частью операции «Северный щит», проводимой ЦАХАЛом.

Известно, что подземные ходы использовались организацией для проведения диверсий на территории Израиля. В связи с этим командованием ЦАХАЛ было принято решение о нейтрализации туннелей путем «закупоривания» их бетоном.

За несколько часов до начала мероприятий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем Twitter: «Мы продолжаем нейтрализовывать туннели террористов. На данный момент мы используем для этого специальную технологию».

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Зарубежная хроника
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