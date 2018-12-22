Часть участников штурма парламента Македонии в 2017 г. будут амнистированы

Скопье, , 16:54 — REGNUM Парламент Македонии принял закон об амнистии лиц, устроивших 27 апреля 2017 года драку в парламенте Македонии в связи с назначением на пост председателя парламента албанца Талята Джафери.

Напомним, штурм парламента устроило общественное движение «За единую Македонию», поддерживающее партию ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), на тот момент возглавляемой бывшим премьер-министром страны Николой Груевским. Протестующие — около 200 человек — проникли в фойе здания, а затем и в зал заседаний, где и устроили драку.

Как сообщает албанское новостное агентство Телеграфи, закон был принят большинством в 95 голосов из 120. За него голосовали как представители правящей коалиции, так и депутаты от оппозиции. Однако согласно новому закону, те лица, которые ворвались в парламент с оружием и в масках, а также лица, совершившие акты насилия амнистированы не будут. Обвиняемые могут подавать индивидуальные ходатайства об амнистии в течение пяти дней со дня вступления в силу данного закона. Решение будет выноситься судом после консультаций с представителями прокуратуры. Это означает, что каждый обвиняемый может подать ходатайство в прокуратуру и в суд, и что суд будет принимать решение на основе предварительного заключения прокурора.