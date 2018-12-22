Министерствам РФ и Белоруссии дали месяц на решение по отмене роуминга

Москва, , 11:58 — REGNUM Представители профильных министерств Белоруссии и России в течение месяца должны доложить парламентариям о ходе реализации решения об отмене роуминга между двумя странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пятьдесят пятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«И месяца будет достаточно, чтобы разобраться в этом окончательно. В течение месячного срока провести промежуточное заслушивание и проинформировать депутатов Парламентского собрания», — заявил Володин.

Он видит задачу парламентариев в том, чтобы придать импульс коллегам из исполнительной власти для решения этого вопроса, учитывая запрос граждан наших стран и, главное, исходя из решений глав государств.

В свою очередь, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович заявил, что вопрос отмены роуминга дважды рассматривался на заседаниях комиссии.

В октябре 2017 года выяснилось, что профильные министерства так и не выработали совместную конструкцию по отмене роуминга. В текущем году вопрос был рассмотрен повторно, в ходе чего было вновь зафиксировано отсутствие прогресса.

«Сегодня мы услышали, что выработана какая-то дорожная карта. Но её никто не видел. Я увидел только позавчера, что же это за дорожная карта. Уважаемые коллеги, по моему мнению на этом этапе произошла подмена понятий: ответственные за исполнение министерства, ведомства вопреки чёткому указанию роуминг отменить предлагают нам пути его усовершенствования, изменения тарифных планов и создания иных вариантов, объясняя это невозможностью и сложностью разрешения данного вопроса. И активно убеждая нас в том, что другого пути нет», — констатировал Наумович.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин винит министерства России и Белоруссии в срыве отмены роуминга

Читайте развитие сюжета: Минцифры: отмена роуминга с Белоруссией обойдется операторам до 2 млрд руб