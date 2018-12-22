Республиканцы вновь подтвердили неспособность к госуправлению — конгрессмен

Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Нынешняя остановка работы правительства США — уже третья за текущий год; с учетом того, что республиканцы контролируют Белый дом, Сенат и Палату представителей, эта остановка вновь подтверждает их неспособность к управлению страной, убежден конгрессмен Джордж Баттерфилд. В своем заявлении, размещенном на официальном аккаунте сенатора в твиттере, Баттерфилд пишет:

«Это разрушительно для 800 000 государственных служащих, что президент Трамп и хромая утка — республиканский Конгресс — решили остановить работу правительства уже в третий раз за этот год. Вместо того, чтобы получить зарплату и быть способными провести время с семьями, многие госслужащие будет отправлены в отпуск или вынуждены будут работать без оплаты, потому что президент Трамп требует бесполезной траты $5,7 млрд на бессмысленную пограничную стену. Президент Трамп и республиканцы лицемерят, когда говорят, что они отстаивают безопасность границы, и потом выбирают блокировать работу ведомств, как раз и важных для нашей национальной безопасности — включая Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент».

Баттерфилд подчеркивает, что когда в январе демократы займут Палату представителей, они постараются убедить Трампа и республиканцев не держать процесс принятия бюджета «в заложниках» и будут блокировать попытки финансирования бесполезной пограничной стены.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу: ряд департаментов и ведомств больше не будут финансироваться из бюджета и должны в ближайшие дни сократить свою деятельность. В данном случае речь идет о государственном департаменте, министерстве юстиции, министерстве внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряда других ведомств. Поводом стали разногласия по поводу бюджета: демократы не согласны выделять более 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.