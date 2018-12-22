Иран обвинил Албанию в слепом подчинении США

Тирана, , 16:41 — REGNUM 19 декабря Албания объявила персонами нон-грата двух иранских дипломатов, один из них, Голан Хуссейн Мохаммадния, занимал должность посла.

Как передает албанское новостное агентство «ТопЧенел», пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Гасеми от имени правительства Ирана обвинил Соединенные Штаты Америки и Израиль в высылке иранских дипломатов из Албании. По мнению Тегерана, США, Израиль и другие страны стараются обострить отношения Ирана с европейскими странами, в том числе с Албанией.

По словам Гасеми, Иран всегда ценил сердечные отношения с Албанией и соблюдал все законы этой европейской страны в соответствии с принципами внешней политики Ирана.

В иранском МИДе считают, что Албания стала случайной жертвой США, Израиля и нескольких террористических группировок и призывают Тирану не позволять другим странам диктовать ее отношение к Тегерану.