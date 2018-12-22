Ушёл в отставку мэр дагестанского Избербаша

Избербаш, Дагестан, , 11:46 — REGNUM Глава дагестанского Избербаша Абдулмеджид Сулейманов добровольно сложил с себя полномочия. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен его бывший заместитель Магомед Исаков. Об этом в рамках рабочего совещания объявил глава Дагестана Владимир Васильев, передаёт 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в конце ноября 2018 года Васильев подвергал резкой критике деятельность Сулейманова и был крайне недоволен ходом строительства очистных сооружений в Избербаше.

«Мне вас проще освободить. И идя навстречу социальному недовольству населения, подготовить человека, который пообещает мне все решить. И мы закроем тему», — говорил руководитель региона.

Напомним, Абдулмеджид Сулейманов занимал пост главы Избербаша с 2008 года. В аппарате мэрии города он работал с 2007 года: занимал должности первого замглавы администрации и главы администрации города.

Добавим, что он приходится братом экс-депутату республиканского парламента и бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеду Сулейманову и двоюродным братом экс-председателю правительства республики Абдусамаду Гамидову. В отношении обоих расследуются уголовные дела — их обвиняют в многомиллионных растратах и хищениях.

Магомед Исаков, в свою очередь, на посту заместителя главы города Избербаша находился с октября 2015 до конца 2017 года. С 2008 по 2009 годы он также работал в администрации Махачкалы — заместителем начальника контрольного управления мэрии города. В разные годы он являлся директором махачкалинского хлебозавода №2 и генеральным директором компании «Каспий хлеб».