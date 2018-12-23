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Делегация Госдумы посетит Вьетнам

Политика

Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама

Москва, 23 декабря 2018, 00:00 — REGNUM  23 — 24 декабря делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Вьетнам.

23 декабря Володин примет участие в возложении венков к Мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям.

24 декабря состоятся двусторонние встречи. Спикер Госдумы встретится с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

Также состоится встреча с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе в рамках парламентского измерения. Планируется подписание регламента Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным Собранием Вьетнама.

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Государственная дума РФ VII созыва
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