Делегация Госдумы посетит Вьетнам

Москва, , 00:00 — REGNUM 23 — 24 декабря делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Вьетнам.

23 декабря Володин примет участие в возложении венков к Мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям.

24 декабря состоятся двусторонние встречи. Спикер Госдумы встретится с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

Также состоится встреча с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе в рамках парламентского измерения. Планируется подписание регламента Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным Собранием Вьетнама.