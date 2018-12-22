Конгрессмен рассказал, сколько американцев живут от зарплаты до зарплаты

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM В Америке более половины граждан живут от зарплаты до зарплаты, заявил конгрессмен Эрик Суолуэлл, объясняя, кому именно в США навредит предпринятая Дональдом Трампом остановка работы правительства. На своей странице в твиттере конгрессмен пишет:

«Работа правительства остановлена» — что это значит? Мать, охраняющая границу, не получит зарплату. Семья, готовая открыть дверь в свой первый дом, найдет ее запертой. И владелец малого бизнеса потеряет свой первый крупный правительственный контракт. Это — реальность трамповской блокировки.

Кто живет от зарплаты до зарплаты? Множество наших соседей, друзей и семей. 58% из нас, если быть точным. И если это относится к вам, то блокировка правительства (которой абсолютно можно было избежать) — последнее, что вам нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, в США 22 декабря федеральное правительство частично прекратит свою работу из-за отсутствия финансирования. Ряд департаментов и ведомств больше не будут финансироваться из бюджета и должны в ближайшие дни сократить свою деятельность. В данном случае речь идет о государственном департаменте, министерстве юстиции, министерстве внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряда других ведомств. Сотни тысяч государственных служащих будут отправлены в неоплачиваемых отпуск, либо продолжат работу бесплатно.