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На Рождество Трамп «подарил» американцам грабеж их зарплат — конгрессмен

Политика

Федеральное правительство США останавливает свою работу

На Рождество Трамп «подарил» американцам грабеж их зарплат — конгрессмен
Дональд Трамп

Вашингтон, 22 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  Дональд Трамп постыдно подарил на Рождество американскому народу блокировку работы правительства, — заявила конгрессмен Алма Адамс. В своем заявлении, размещенном на странице Адамс в твиттере, конгрессмен пишет:

«Действия президента ограбят более 800 000 человек на их праздничные зарплаты, оставят семь федеральных ведомств без финансирования и вызовут крупные потрясения на американском фондовом рынке. Демократы предложили президенту три варианта, один из которых прошел в Сенате с широкой поддержкой обеих партий. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, президент выбрал закрыть правительство из-за ненужной кучи кирпичей и плит. Он неудачный лидер, американский народ заслуживает лучшего».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу. Причиной стали разногласия в Конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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