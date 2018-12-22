На Рождество Трамп «подарил» американцам грабеж их зарплат — конгрессмен

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Дональд Трамп постыдно подарил на Рождество американскому народу блокировку работы правительства, — заявила конгрессмен Алма Адамс. В своем заявлении, размещенном на странице Адамс в твиттере, конгрессмен пишет:

«Действия президента ограбят более 800 000 человек на их праздничные зарплаты, оставят семь федеральных ведомств без финансирования и вызовут крупные потрясения на американском фондовом рынке. Демократы предложили президенту три варианта, один из которых прошел в Сенате с широкой поддержкой обеих партий. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, президент выбрал закрыть правительство из-за ненужной кучи кирпичей и плит. Он неудачный лидер, американский народ заслуживает лучшего».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу. Причиной стали разногласия в Конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.