В Сенате США сообщили, когда может быть восстановлена работа правительства

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и назначенный спикер Нэнси Пелоси выступили с заявлением относительно блокировки работы правительства США. Текст заявления размещен в твиттер-аккаунет Шумера:

«К сожалению, Америка сейчас вступила в трамповскую блокировку. Республиканцы контролируют Палату представителей, Сенат и Белый дом. Но вместо того, чтобы отдавать должную честь своей ответственности перед американским народом, президент Трамп поддался приступу гнева и убедил республиканцев-конгрессменов втолкнуть наш народ в разрушительную блокировку в самый разгар праздничного сезона. Президент Трамп более 25 раз говорил, что он хочет остановить работу правительства, и вот он получил, что хотел.

Демократы выдвинули республиканцам различные предложения, которые позволили бы продолжить работу правительства (включая то, которое уже получило одобрение Сената), каждое из которых включает финансирование сильной, разумной и эффективной пограничной безопасности — а не бесполезной и дорогой стены президента. Если президент Трамп и республиканцы выбирают продолжать эту трамповскую блокировку, то новое демократическое большинство в Палате представителей без промедления примет закон, который позволит вновь открыть правительство в январе».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу. Причиной стали разногласия в Конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы настаивают на выделении на строительство более $5 млрд, ранее демократы предложили $1,3 млрд.