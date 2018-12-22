Республиканцы навредят стране на пустом месте — сенатор США

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Представители обеих партий в США должны вместе выработать адекватное решение, которое позволит восстановить работу правительства, уверена сенатор Пэтти Мюррей. В своем твиттере сенатор пишет:

«Эта блокировка поистине абсурдна… Но она имеет прямое отношение к людям и семьям. Республиканцы должны принять правильное решение прежде, чем они навредят рабочим по всей стране, не имея на то никакой причины.

От имени семей в штате Вашингтон и по всей стране, которые теперь остались в ожидании, когда они получат следующую зарплату или когда их правительство будет полностью функционировать, я призываю республиканцев работать с нами, чтобы сделать правильный выбор и вновь открыть правительство так быстро, как возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США останавливает свою работу. Причиной стали разногласия в Конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы настаивают на выделении на строительство более $5 млрд, ранее демократы предложили $1,3 млрд.