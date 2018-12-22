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Гнев Трампа на Сенат вредит исключительно простым американцам — конгрессмен

Политика

«Это бессердечно»

Гнев Трампа на Сенат вредит исключительно простым американцам — конгрессмен
Adam Moss
Капитолий

Вашингтон, 22 декабря 2018, 10:09 — REGNUM  Американские служащие являются теми, кто страдает из-за эгоистического, политически мотивированного раздражения Дональда Трампа, убежден конгрессмен Дональд Норкросс, комментируя остановку работы правительства США. В своем твиттере конгрессмен выступил с официальным заявлением:

«Несколько дней назад президент Трамп сказал «Для меня гордость — остановить работу правительства», и, к сожалению, страдают американские работники — от трамповского эгоистичного, политически мотивированного приступа гнева.

Более 420 000 федеральных служащих будут вынуждены работать без оплаты и 380 000 будут отправлены отпуск в преддверии праздников. В одном только Нью Джерси больше 5000 федеральных служащих будут затронуты этой безрассудной трамповской блокировкой. Это бессердечно. Мы должны сфокусироваться на том, о чем реально беспокоятся американцы — больше рабочих мест, рост зарплат и доступная медпомощь».

Как известно, американские законодатели никак не могут принять федеральный бюджет. Камнем преткновения является статья расходов в федеральном бюджете на строительство стены на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп намерен возвести во что бы то ни стало. Демократы выступают категорически против строительства этой стены.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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