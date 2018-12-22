Киев получит $10 млн от США после провокации в Черном море

Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Помощь в размере $10 млн получат украинские власти от США после инцидента в Керченском проливе. Средства предназначены для наращивания военно-морского потенциала Украины, говорится в распространенном заявлении замглавы пресс-службы госдепартамента Роберта Палладино.

Вашингтон окажет Киеву помощь в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее «необоснованные» действия в Черном море в конце ноября. Указанная сумма будет выделена после одобрения конгресса.

Палладино добавил, что США в этом направлении действует вместе с Великобританией и Литвой, которые также намерены больше помогать Киеву в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три военных корабля Украины были задержаны в Черном море за вторжение в российские территориальные воды. Москва расценивает произошедшее как провокацию, Киев же называет инцидент «агрессией».

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