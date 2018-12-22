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Семья погибшего в КНДР американца требует от Северной Кореи компенсацию

Политика

Они хотят не только компенсацию, но и изменить «незаконное поведение» Северной Кореи

Семья погибшего в КНДР американца требует от Северной Кореи компенсацию
(stephan). flickr.com
Северная Корея

Вашингтон, 22 декабря 2018, 05:10 — REGNUM  Родители умершего после освобождения из северокорейской тюрьмы гражданина США Отто Уормбиера требуют через суд от КНДР денежной компенсации в размере $1,05 млрд, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что семья Уормбиера подала иск против властей Северной Кореи в суд в федеральном округе Колумбия (США) еще в апреле этого года, но изначально в иске не содержалось требования денежной компенсации. Однако недавно истцы внесли изменения в заявление, теперь они требуют взыскать с КНДР $1,05 млрд за смерть мучжины. Родственники погибшего заявили, что одной из целей подачи иска является желание изменить «незаконное поведение» Северной Кореи в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Отто-Фредерик Уормбиер был задержан в КНДР и осужден на 15 лет тюрьмы за попытку украсть пропагандистский плакат. Приговор был вынесен в марте 2016 года. В июне 2017 года Уормбиер был отпущен на свободу и отправлен в США. На родине у него диагностировали тяжелое положение отделов головного мозга. Позднее Уормбиер в результате болезни скончался. Его родственники считают, что причиной болезни являлось тюремное заключение в КНДР.

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США и КНДР
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