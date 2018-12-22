Стена преткновения: Трамп пригрозил остановить работу правительства

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Если демократы не поддержат включение в бюджет расходов на пограничную с Мексикой стену, работа правительства США может быть приостановлена. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Трамп заявил, что лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл должен приложить все усилия для борьбы за возведение стены и за безопасность США. Ему понадобятся голоса демократов, отметил Трамп, назвав хорошим примером поддержку финансирования стены в палате представителей конгресса.

«Если демократов не проголосуют, это будет «шатдаун», который продлится очень долго», — пригрозил глава США возможным прекращением работы федерального правительства по причине отсутствия временного бюджета.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1076090986651099136

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп поблагодарил конгрессменов-республиканцев за поддержку инициативы о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Всего в поддержку документа высказались 217 конгрессменов, против были 185. Теперь проект закона должен рассмотреть Сенат США, и в случае одобрения документ отправится на подпись к самому президенту.

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