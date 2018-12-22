Трампу понравился рисунок забора с железными кольями

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оценил рисунок, изображающий стену на границе с Мексикой в виде частокола из металлических прутьев с заостренными концами. Свои впечатления он высказал в микроблоге Twitter.

«Дизайн нашего стального заграждения очень эффективен и в то же время красив!», — заявил американский президент.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1076239448461987840

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время президент США Дональд Трамп ведет переговоры в представителями Демпартии Соединенных Штатов в конгрессе насчет выделения средств в бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. В случае отказа конгресса включить финансирование строительства пограничной стены Трамп готов пойти на временное закрытие правительства и госучреждений.

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