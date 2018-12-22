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США задержали китайского гражданина по подозрениям в шпионаже

Политика

Его обвиняют в краже коммерческой тайны

Вашингтон, 22 декабря 2018, 04:00 — REGNUM  В США был задержан гражданин Китая, которого американское правосудие подозревает в хищении данных, представляющих собой коммерческую тайну, сообщает пресс-служба минюста Соединенных Штатов.

По версии следствия, Хунцзинь Тан, проживающий в США на протяжении 12 лет, похитил информацию о некоем продукте у своего работодателя, чтобы якобы использовать ее в интересах «китайской компании, где ему предложили должность». Стоимость похищенных данных оценивается в $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря МИД КНР выпустил заявление, в котором решительно отверг обвинения со стороны США в промышленном шпионаже. Китайские дипломаты подчеркнули, что Пекин никогда не участвовал в краже коммерческой тайны и не поощрял ее. Ранее Вашигтон обвинил двух граждан Китая в хакерских атаках на американские военные и аэрокосмические учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай отверг обвинения США в экономическом шпионаже

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