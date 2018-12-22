Никки Хейли неожиданно «осчастливила многие страны»

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли лишилась голоса и заявила, что тем самым «осчастливила многие страны». Об этом говорится в её сообщении в Twitter.

Дипломат призналась, что проснулась утром и потеряла голос.

«Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны», — написала Хейли и добавила хештег «мой муж такое любит».

Как сообщало ИА REGNUM, Хейли не раз резко высказывалась в адрес России, а также выражала категорическое несогласие с Москвой в совете безопасности ООН. Она стала постпредом США в ООН 27 января 2017 года.

В октябре 2018 года Хейли объявила о намерении покинуть должность постпреда при ООН. Президент США Дональд Трамп видит её преемницей официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

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