ООН призвала Великобританию не преследовать Ассанжа

Нью-Йорк, США, , 02:57 — REGNUM Эксперты по правам человека Организации объединенных наций призвали британские власти разрешить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу беспрепятственно покинуть посольство Эквадора в Лондоне, сообщает агентство Reuters.

Эксперты заявляют, что Ассанж «де факто незаконно ограничен в перемещении без каких-либо обвинений» и находится в посольстве Эквадора уже более шести лет. По их словам, единственное нарушение в Великобритании, которое допустил Ассанж, это нарушение условий выхода под залог, однако эксперты считают это нарушение не столь значительным, чтобы преследовать основателя WikiLeaks.

«Настало время для г-на Ассанжа, который уже заплатил высокую цену за мирную реализацию своего права на свободу мнения, высказывания и информации, а также за донесение правды в интересах общества, наконец-то обрести свободу», — подчеркивают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года из-за опасений экстрадиции в Швецию, где ему предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. В июле 2018 года стало известно, что Великобритания и Эквадор обговаривают условия выхода Ассанжа из эквадорского диппредставительства. В ноябре 2018 года власти США выдвинули обвинения против Ассанжа. По их мнению, это должно поспособствовать экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты.

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