Посольство России прокомментировало решение Ofcom по телеканалу RT

Москва, , 02:31 — REGNUM Решение британского медийного регулятора Ofcom, обнаружившего «нарушения правил вещания» со стороны российского телеканала RT, является очередной попыткой оказать давление на редакционную политику, сообщает пресс-служба посольства РФ в Лондоне.

Дипломаты заявили, что RT для британского зрителя предоставляет альтернативную точку зрения по ряду сюжетов. Подчеркивается, что СМИ Великобритании игнорируют точку зрения российской стороны вокруг инцидента в Солсбери, включая заявления посольства РФ.

«В более общем плане необходимо заметить, что британский истеблишмент уже давно создает вокруг «RT» «токсичную» атмосферу… Теперь же в ход пошли прямые санкционные механизмы. Очень недальновидная политика по отношению к свободе слова в Великобритании», — заключили российские дипломаты.

Напомним, британский медийный регулятор Ofcom обвинил в нарушении правил вещания российский телеканал RT в Великобритании. Якобы российский телеканал не соблюдал принцип беспристрастности при освещении ряда событий. Теперь телеканалу грозит штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Ofcom получил прямые указания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй оказать давление на российский телеканал.

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