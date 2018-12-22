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Генассамблея ООН не приняла резолюцию России о сохранении ДРСМД

Политика

Против высказались представители 46 государств

Нью-Йорк, США, 22 декабря 2018, 02:15 — REGNUM  Предложенная Россией резолюция о сохранении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не нашла поддержки в Генассамблее ООН. Об этом говорят итоги голосования стран — членов ООН.

Поддержали российскую резолюцию представители 43 стран, против высказались 46 государств. Еще 78 членов ООН воздержались.

Москва предложила документ, призванный дать Генассамблее ООН возможность высказаться в пользу сохранения договора о ликвидации РСМД и продолжения его участниками — Россией и США — выполнения взятых на себя обязательств. Об этом заявил до начала голосования первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

При этом американский представитель выразил несогласие с резолюцией, обвинив Россию в неискренности. Он заявил, что нет нужны сохранять договор, которая Москва якобы нарушает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что решение американских властей отказаться от соблюдения ДРСМД — окончательное и не предполагает диалога. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ США от договора грозит обрушением «всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения».

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Российско-американские отношения
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