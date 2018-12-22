Пушков: США и их союзники ведут мир к ракетно-ядерному противостоянию

Москва, , 01:57 — REGNUM Резолюцию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ООН отклонили США и их союзники, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Резолюцию по ДРСМД в ООН отклонили лишь 46 стран — США + союзники, которые слепо идут за Вашингтоном к новому ракетно-ядерному противостоянию», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за сохранение ДРСМД и собирается внести соответствующую резолюцию в Генеральную Ассамблею ООН. По его словам, сохранение договора необходимо, так как ДРСМД является одной из важных составляющих международной безопасности и стратегической стабильности.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия внесет в Генассамблею ООН резолюцию по ДРСМД — Лавров