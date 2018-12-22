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Военный эксперт прокомментировал призыв к Порошенко о войне с РФ

Политика

Коротченко напомнил о военном потенциале России

Москва, 22 декабря 2018, 01:54 — REGNUM  Призыв объявить России войну, адресованный президенту Украины Петру Порошенко депутатом Верховной Рады Виталием Куприем, прокомментировал в своем микроблоге главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Калибры» уж заждались, когда Порошенко объявит нам войну», — написал Коротченко в Twitter.

Проект постановления, внесенного Куприем на рассмотрение украинского парламента, касается «объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Договор окончательно прекратит свое действие в апреле 2019 года.

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