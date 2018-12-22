Китайских хакеров заподозрили во взломе компаний HP и IBM

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Хакеры, якобы работающие на Министерство госбезопасности КНР, атаковали сети компаний Hewlett Packard и IBM и смогли проникнуть на компьютеры их клиентов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что атаки были частью масштабной кампании, получившей название Cloudhopper. Эти атаки проводились с целью кражи конфиденциальных данных с компьютеров клиентов. Хакеры атаковали удаленные сервисы компаний, чтобы попасть в сети их клиентов и украсть данные, связанные с коммерческой тайной.

Источники агентства утверждают, что первые атаки Cloudhopper были обнаружены еще в 2014 году. В 2017 году представители компаний, связанных с кибербезопасностью, и госучреждения выпустили предупреждение насчет активности китайских хакеров, но не раскрыли названия пострадавших компаний.

Представители компаний IBM и HP заявили, что не располагают информацией по Cloudhopper. В своих официальных заявлениях компании подчеркнули, что краж конфиденциальных данных ими не было обнаружено. Представители ФБР и Департамента внутренней безопасности США также отказались от комментариев по данной информации.

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