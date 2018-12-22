Швеция готова предоставить наблюдателей для миссии ООН в Ходейде

Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM Постоянный представитель Швеции в ООН Олаф Скуг выразил поддержку решению Совбеза ООН направить наблюдателей в йеменский порт Ходейда, 21 декабря передает агентство Associated Press.

«Швеция готова участвовать в наблюдении ООН, которое будет установлено в Ходейде», — заявил Скуг участникам СБ ООН.

Напомним, о направлении наблюдательной миссии ООН в Ходейду стороны конфликта в Йемене договорились 13 декабря на переговорах в Швеции.

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