Минобороны: Трое военных ранены при обстреле из Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, , 23:38 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, продолжают обстрелы, нарушая режим прекращения огня, сообщил 21 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

По информации Центра, в результате обстрела, устроенного боевиками, в населенном пункте Масасна провинции Латакия были ранены трое сирийских военнослужащих.

Напомним, днем ранее в этом же поселении при обстреле были убиты и ранены 11 сирийских военных.

Кроме того, за истекшие сутки незаконные вооруженные формирования обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия, восемь поселений в провинции Хама и три района города Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего более мягкий вариант решения проблемы Идлиба.

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