Киев, , 00:09 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, СБУ предположило, что Гандзюк могли убить из-за ее борьбы против незаконной вырубки лесов в Херсонской области. Советница могла разоблачить преступные схемы местных чиновников, которые ей позже отомстили.

В СБУ также отметили, что на территории ряда районов Херсонской области осуществлялась незаконная вырубка лесов, замаскированная под санитарную рубку поврежденных деревьев.

Напомним, на Гандзюк напали летом 2018 года: ее облили кислотой. В ноябре женщина скончалась. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также заявлял, что следствие уже установило всех заказчиков и организаторов убийства.