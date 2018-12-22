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Киев и Кишинёв планируют усилить совместный пограничный контроль

Политика

Одна из целей Украины – полная блокада Приднестровья

Киев, 22 декабря 2018, 00:01 — REGNUM  Вопросы совместного пограничного контроля обсудили президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип во время телефонного разговора, сообщает 21 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, стороны обсудили усиление сотрудничества на таких направлениях, как пограничный и таможенный контроль на отдельных контрольных пунктах пропуска (КПП) на украинско-молдавской границе.

Напомним, одна из целей сотрудничества Украины и Молдавии — полная блокада Приднестровья, поскольку её граница полностью проходит по границам этих двух стран. Также введение военного положения на Украине в областях, граничащих с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), сильно озаботило республику. Гражданам ПМР было рекомендовано соблюдать осторожность при поездках на Украину.

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Внешняя политика Молдавии
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