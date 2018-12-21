ДНР: «забота» Киев о пленных – не более, чем пиар-акция

Донецк, , 22:57 — REGNUM Так называемая «забота» Украины о своих заключенных на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) — не более, чем пиар-акция, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщает 21 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, украинская сторона весь 2018 год не проявляла никакого интереса к возобновлению обмена пленными, саботировала предложения республик, а иногда вообще не являлась на заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. После всего этого заявления Киева о том, что он якобы в целях «заботы» готов пойти на обмен, выглядят как пиар-акция.

Напомним, ДНР еще в начале 2018 года направила на Украину список заключенных, которых республика готова была обменять. Однако Киев отреагировал лишь спустя год, при этом значительно сократив список предложенных к обмену лиц.