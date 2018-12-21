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Пушков оценил последствия ухода Мэттиса с поста главы Пентагона

Политика

Решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии послужило последней каплей для отставки министра обороны США, считает Алексей Пушков

Пушков оценил последствия ухода Мэттиса с поста главы Пентагона
Jim Mattis
Джеймс Мэттис

Москва, 21 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о грядущей отставке Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона.

По мнению российского сенатора, отставка министра обороны США назревала давно, и последней каплей послужило решение главы Белого дома Дональда Трампа «уйти из Сирии».

«Мэттис же был сторонником сохранения там воинского контингента США. Трамп меняет министров и глав аппарата как перчатки: стабильность в Вашингтоне не ночевала», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Рассуждая о том, кто может прийти на место Мэттиса, сенатор отметил что замена Рекса Тиллерсона на Майка Помпео на посту госсекретаря «лишь усилила антироссийское начало в политике США и свела почти к нулю общение главы госдепа с Москвой».

«Мэттис был жёстким, но не без реализма: на конфликт с Россией не нарывался. К лучшему ли будет замена?» — написал Пушков.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о намерении уйти в отставку к концу февраля 2019 года.

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