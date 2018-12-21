Хуг: СММ ОБСЕ не может вести наблюдение на украинских судах в Черном море

Киев, , 22:05 — REGNUM Распространить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Азовское и Черное моря может только постоянный совет ОБСЕ, заявил бывший замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает 21 декабря УНИАН.

По его словам, наблюдатели могут присутствовать на украинских кораблях, проходящих через Керченский пролив, однако для этого необходимо расширение мандата миссии. Чтобы это сделать, вопрос должен быть поднят на постоянном совете ОБСЕ, а после этого 57 стран — членов ОБСЕ должны одобрить расширение мандата.

Напомним, 25 ноября три украинских боевых судна совершили провокацию в российских территориальных водах Черного моря. Суда ВМС Украины не отвечали на предупреждения российских пограничников и совершали опасные маневры, в результате российские погранвойска вынуждены были задержать нарушителей границы.

Киев без всяких оснований назвал действия России «провокацией», позицию Украины поддержали ее западные «партнеры».