Китай и Индия провели встречу по расширению гуманитарных контактов

Нью-Дели, , 20:40 — REGNUM В Нью-Дели под председательством министров иностранных дел КНР и Индии Ван И и Сушмы Сварадж состоялось первое заседание рабочей группы китайско-индийского механизма гуманитарных обменов высокого уровня, сообщает 21 декабря Синьхуа.

Отметив, что создание механизма является результатом договоренности между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, достигнутых во время встречи в городе Ухань, глава МИД КНР навал встречу важным шагом по продвижению двустороннего сотрудничества, а также по возрождению цивилизации Востока. По словам китайского министра, это способствует укреплению общественной основы двусторонних отношений, содействует гармоничному сосуществованию различных цивилизаций, помогает Пекину и Нью-Дели совместно защищать мир и безопасность на планете.

Со своей стороны, индийский министр заявила, что решение лидеров о запуске гуманитарных контактов на уханьской встрече было проявлением мудрости и дальновидным шагом, нацеленным на придание нового импульса отношениям сотрудничества. Именно широкие контакты общественности двух стран, по ее мнению, должны выполнить функцию стабилизатора отношений между ними.

Переговоры прошли успешно; в их ходе был достигнут широкий консенсус по ряду вопросов двустороннего гуманитарного сотрудничества — в сферах кино, СМИ, телевидения, музейного дела, спорта, туризма, молодежных обменов.

С главой МИД КНР также встретился президент Индии Рам Натх Ковинд, подчеркнувший, что гуманитарные связи между странами в современных условиях приобретают важнейшее, уникальное значение.