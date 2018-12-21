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Володин призвал членов ПС Белоруссии и России к дисциплине

Политика

Из 12 отсутствоваших только трое пропустили заседание по уважительной причине

Москва, 21 декабря 2018, 20:07 — REGNUM  Парламентариям, входящим в Парламентское собрание Союза Белоруссии и России следует более ответственно подходить к своей работе и не пропускать заседания сессии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил спикер Госдумы и глава ПС Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе открытия 55 сессии Парламентского Собрания.

«Давайте мы с вами подумаем над тем, как нам более ответственно подходить к своей работе. Сегодня из 72 депутатов, участвующих в работе Парламентского Собрания, присутствует 54», — отметил Володин.

По его словам, для отсутствия должна быть уважительная причина или же заявление о неприсутствии.

«Еще раз подчеркну: у нас двойная ответственность. Когда человек, получает поддержку Депутатов Госдумы, членов Совфеда и становится членом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (его ответственность возрастает). Мы решаем вопросы, которые ждут от нас граждане, и мы сами каждый раз говорим о том, почему у нас нет боле быстрого поступательного движения», — отметил Володин.

Он также предложил парламентам обеих стран подумать о ротации своих представителей в ПС, если уважительных причин для их отсутствия не было.

Как пояснили в секретариате ПС, из 36 членов российской депутации 12 отсутствовали. Из них только трое по уважительной причине.

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Союзное государство России и Белоруссии
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