Волкер рассказал, какие законы должна принять Верховная рада

Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Верховная рада должна принять закон о реформировании сферы национальной безопасности, заявил специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, сообщает 21 декабря УНИАН.

По его словам, США считают, что Киев должен принять закон, позволяющий министерству обороны Украины закупать вооружение у иностранных компаний без посредников. Это позволит Соединенным Штатам расширить военное сотрудничество с Украиной, отметил Волкер.

Он также добавил, что Украина должна реформировать избирательное законодательство.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон, позволяющий минобороны Украины закупать иностранное оружие без посредников.

Отметим, Украина настолько зависит от воли США, что нередко Верховная рада принимает законы, выгодные Соединенным Штатам, а украинские политики часто посещают Вашингтон для «консультаций» с американским истеблишментом.