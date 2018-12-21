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Волкер рассказал, какие законы должна принять Верховная рада

Политика

США продолжают диктовать Украине свои условия

Волкер рассказал, какие законы должна принять Верховная рада
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Курт Волкер

Вашингтон, 21 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Верховная рада должна принять закон о реформировании сферы национальной безопасности, заявил специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, сообщает 21 декабря УНИАН.

По его словам, США считают, что Киев должен принять закон, позволяющий министерству обороны Украины закупать вооружение у иностранных компаний без посредников. Это позволит Соединенным Штатам расширить военное сотрудничество с Украиной, отметил Волкер.

Он также добавил, что Украина должна реформировать избирательное законодательство.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон, позволяющий минобороны Украины закупать иностранное оружие без посредников.

Отметим, Украина настолько зависит от воли США, что нередко Верховная рада принимает законы, выгодные Соединенным Штатам, а украинские политики часто посещают Вашингтон для «консультаций» с американским истеблишментом.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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