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Парламенты ДНР и ЛНР синхронизируют гражданский кодекс

Политика

Ранее была создана рабочая группа по вопросам межпарламентского взаимодействия ДНР и ЛНР

Донецк, 21 декабря 2018, 19:54 — REGNUM  Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) синхронизируют гражданский кодекс, заявил глава народного совета ДНР Владимир Бидёвка, сообщает 21 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, парламенты обеих республик разрабатывают совместный гражданский кодекс. Бидёвка отметил, что парламенты уже приняли совместный закон «О Знамени Победы», который устанавливает правила пользования копией Знамени Победы.

Напомним, ранее парламенты ДНР и ЛНР создали рабочую группу по вопросам межпарламентского взаимодействия. Группа занимается анализом деятельности обоих парламентов с целью организации совместной работы.

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