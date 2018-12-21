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Оппозиция Конго согласилась «в последний раз» отложить выборы

Политика

Только до 30 декабря и «ни днем больше»

Киншаса, 21 декабря 2018, 19:49 — REGNUM  Главный оппозиционный кандидат на пост президента Конго Феликс Тшисекеди согласился с переносом даты общенациональных выборов, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Однако Тшискеди заявил сторонникам, что готов ждать только до 30 декабря, как было заявлено ЦИК Конго, и «ни днем больше».

Президентские выборы в Конго неоднократно откладывались с 2016 года — из соображений безопасности и из-за технических проблем. О последней отсрочке было объявлено избирательной комиссией за три дня до выборов, ранее назначенных на 23 декабря.

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