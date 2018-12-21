В Узбекистане задержан экс-глава охраны Ислама Каримова

Ташкент, , 18:54 — REGNUM Генерал безопасности Муиджон Тохирий задержан правоохранительными органами Узбекистана по подозрению в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса страны, сообщает ряд узбекских СМИ.

«В отношении арестованного ведутся следственные мероприятия», — пишут СМИ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре республики.

Муиджон Тохирий является выходцем из спецслужб, в Службе национальной безопасности Узбекистана он работал на различных направлениях, в том числе курировал вопросы коррупции в должности заместителя председателя организации.

Позднее он был переведен на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана при президенте страны, а затем трудился в должности государственного советника президента, где курировал деятельность силовых ведомств.

С 2013 года Тохирий был назначен руководителем Службы безопасности президента Узбекистана, а еще через несколько лет — председателем Государственного таможенного комитета. В 2017 году он был освобожден от занимаемой должности и вышел на заслуженный отдых.