Мехико, , 19:42 — REGNUM Правительство Мексики ожидает увеличения потока мигрантов из Южной и Центральной Америки в предстоящем году, 21 декабря передает агентство Reuters.

Замминистра внутренних дел Алехандро Энсинас заявил на пресс-конференции в Мехико, что поток беженцев может увеличиться в ответ на амбициозные проекты развития, которые планирует правительство.

На той же пресс-конференции министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство не будет депортировать из страны беженцев, высланных в Мексику из США и запросивших убежище.

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